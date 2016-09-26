重温稿-《中国新债预测》国开行三至20年收益率均值略低于二级，长债需求续好

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息债 * 期限及招标金额：3/5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 * 招标时间：3/5年 9月27日9:30-10:30 * 10/20年 9:30-11:20 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：2.66%-2.75；2.85%-2.90%；2.99%-3.05%；3.34%-3.38% * 预测均值：2.70%；2.87%；3.01%；3.36% 路透上海9月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、10年和20年 四期债。路透调查显示，资金面恢复平衡后，现券以盘整为主，不过10年及以上利率债需求 依旧向好，预计明日四期债定位将略低于二级，收益率预测均值依次为2.70%；2.87%；3.01 %和3.36%。 北京一券商分析师认为，考虑到手续费因素，明日国开新债预计略低于二级，其中长债 需求应该不错。 今日银行间债市现券收益率继续小幅下行，国债期货延续震荡小升；上周搅动市场的某 大型保险机构依旧买需强劲，10年及以上国债仍为重点扫货目标。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10年和2 0年最新收益率为2.7675%、2.9498%、3.0615%和3.4119%。 明日招标新债为国开行今年第八期 、六期 、13期CN1 60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.05%和3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第八期、第六期、第13期、第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3/5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年 9月27日9:30-10:30 10/20年 9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 9/29 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 9/28-9/29 上市日 10/8 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583