日本个股：高田寻找接盘者的计划可能拖至明年--消息

根据市场估计，在全球召回可能存在瑕疵的安全气囊气体发生器，高田面临大约1万亿日圆(100亿美元)的相关成本。另外，气体发生器问题与至少14人死亡有关，高田因此还承担潜在的法律责任。

高田上周收到来自五个团体的救助方案。消息人士称，高田的指导委员会希望下个月指定一家出资人，到12月完成重组计划。

但消息人士表示，这份时间表的要求过高，因为高田的众多股东需要就损失如何分配达成一致。这些股东包括债权人以及日本和外国的汽车厂商。

高田指导委员会的发言人拒绝置评。(完)