菲律宾金融：央行总裁称，披索下滑是受美联储政策不确定性的影响

路透马尼拉9月26日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周一表示，菲律宾披索跌至七年低位，反映出投资者在美国联邦理事会(美联储/FED)下一次政策举措之前保持谨慎；菲律宾披索的走势与其它货币一致。

“披索的走势反映出，围绕美联储下一次政策举措的不确定性挥之不去，而披索走势也与该地区其它货币一样，另外，结汇和企业的外汇需求强劲。”泰谭柯在短信中说道。

菲律宾披索 周一在活络交投中跌至2009年来最低位，因进口商的美元需求加剧了股市资金外流带来的下行压力。(完)