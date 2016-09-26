菲律宾金融：央行总裁称，披索下滑是受美联储政策不确定性的影响

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透马尼拉9月26日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周一表示，菲律宾披索跌至七年低位，反映出投资者在美国联邦理事会(美联储/FED)下一次政策举措之前保持谨慎；菲律宾披索的走势与其它货币一致。
“披索的走势反映出，围绕美联储下一次政策举措的不确定性挥之不去，而披索走势也与该地区其它货币一样，另外，结汇和企业的外汇需求强劲。”泰谭柯在短信中说道。
菲律宾披索 周一在活络交投中跌至2009年来最低位，因进口商的美元需求加剧了股市资金外流带来的下行压力。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583