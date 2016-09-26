路透基点：台湾国统开发将贷款额度降至43.33亿台币--TRLPC

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，殡葬设施经营商国统开发集团已经将五年期贷款的规模从45亿台币降低至43.33亿台币(1.38亿美元)。

国泰世华银行是本案的初始牵头行兼簿记行(MLAB)，该贷款目前包括A部分37.83亿台币和B部分5.5亿台币。国泰人寿、远东国际银行和上海商业储蓄银行以参贷行身份加入。

贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码265个基点，税后保底利率设为2.75%。银行可获得的最高前端费为100个基点。

贷款将由土地担保，借款方的董事长、总裁及其他六位股东作为担保人。

贷款资金将用于为2013年7月所签50亿台币五年期贷款提供再融资，并用于扩建基隆一处墓园。（完）