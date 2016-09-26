《汇市简讯》继续作空欧元兑日圆，预计将跌至111.25

0915GMT： * 横跨114.35-115.65的当日云区持续打压欧元兑日圆 * 本月稍早日线图未能收于116.11上方 * 116.11是118.44至112.32跌势的61.8%回档位 * 由于预计欧元兑日圆将跌至111.25，因此在113.25处作空 * 停止位仍处于114.23基准线上方 * 图形 tmsnrt.rs/2cZv2bQ (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 汪红英)