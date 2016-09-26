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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 17:47 BJT

《汇市简讯》继续作空欧元兑日圆，预计将跌至111.25

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    * 横跨114.35-115.65的当日云区持续打压欧元兑日圆
    * 本月稍早日线图未能收于116.11上方
    * 116.11是118.44至112.32跌势的61.8%回档位
    * 由于预计欧元兑日圆将跌至111.25，因此在113.25处作空
    * 停止位仍处于114.23基准线上方
    * 图形 tmsnrt.rs/2cZv2bQ
    (完)
    
      
      
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 (编译 于春红; 审校 汪红英)

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