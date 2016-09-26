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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 18:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低结束三连涨，受获利了结打压

“上周大涨后引发技术性抛盘，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

“在没有成交量大增的配合下，TOCOM期胶快速上升，这意味着涨幅可能有限，”他称。

上海期交所主力1月期胶 跌25元人民币，收报每吨13,450元(2,016.95美元)。

新加坡SICOM近月10月期胶 最新报每公斤141.0美分，下跌2.3美分。

Yoshida称，“汇市和股市可能将对美国总统候选人第一次辩论作出反应，但反应料将短暂。”(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/于春红; 审校 艾茂林/孙茉莉)

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