国际油市：亚洲燃料油市场交投清淡，产油国会议料不会有新意

路透新加坡9月26日 - 亚洲燃料油市场周一交投不旺，市场受到原油市场面临不确定性的压制。全球最大的产油国即将在阿尔及利亚举行会议，有可能讨论冻产问题。

“气氛谨慎。大多数交易员都感到悲观，认为价格或进一步下滑，”一位在新加坡的交易员说。

“(燃料油)市场今天死一般的沉寂，大家都在观望，直到出现更清晰的方向，”另一位交易员说。

尽管气氛悲观，流动性有限，但洲际交易所(ICE)380-cst燃料油的市场结构稍稍改善，行业消息人士称这是因为市场预期流入新加坡的套利船货将低于平均水平。

09:15 GMT时，380-cst燃料油10月/11月和11月/12月跨月价差双双较前一日上涨0.10美元，分别报1.35美元和0.95美元。

据汤森路透供应链和大宗商品研究的数据，10月运抵东亚的西方燃料油船货初步估算在320-340万吨，远低于9月的390-400万吨。

实货市场上，普氏窗口未报告有现货交易达成，不过买卖双方之间的分歧加大。

“窗口中买家的报价下滑，而卖家的报价则上涨，”一位在新加坡的交易员说，“买卖双方目前看似都不着急。”

新加坡现货市场上没有现货交易达成。(完)

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