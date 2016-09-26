国际油市：亚洲燃料油市场交投清淡，产油国会议料不会有新意

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡9月26日 - 亚洲燃料油市场周一交投不旺，市场受到原油市场面临不确定性的压制。全球最大的产油国即将在阿尔及利亚举行会议，有可能讨论冻产问题。
“气氛谨慎。大多数交易员都感到悲观，认为价格或进一步下滑，”一位在新加坡的交易员说。
“(燃料油)市场今天死一般的沉寂，大家都在观望，直到出现更清晰的方向，”另一位交易员说。
尽管气氛悲观，流动性有限，但洲际交易所(ICE)380-cst燃料油的市场结构稍稍改善，行业消息人士称这是因为市场预期流入新加坡的套利船货将低于平均水平。
09:15 GMT时，380-cst燃料油10月/11月和11月/12月跨月价差双双较前一日上涨0.10美元，分别报1.35美元和0.95美元。
据汤森路透供应链和大宗商品研究的数据，10月运抵东亚的西方燃料油船货初步估算在320-340万吨，远低于9月的390-400万吨。
实货市场上，普氏窗口未报告有现货交易达成，不过买卖双方之间的分歧加大。
“窗口中买家的报价下滑，而卖家的报价则上涨，”一位在新加坡的交易员说，“买卖双方目前看似都不着急。”
新加坡现货市场上没有现货交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583