中国企业：一组中国买家称，已达成收购西班牙水处理公司Urbaser的协议

路透香港/北京9月26日 - 一组中国买家周一表示，他们联合投资设立的绿色产业基金达成了收购西班牙建筑商和服务提供商ACS 旗下废水处理公司Urbaser的协议，价格为11.6-14亿欧元(13-15.7亿美元)。