中国企业：一组中国买家称，已达成收购西班牙水处理公司Urbaser的协议

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港/北京9月26日 - 一组中国买家周一表示，他们联合投资设立的绿色产业基金达成了收购西班牙建筑商和服务提供商ACS 旗下废水处理公司Urbaser的协议，价格为11.6-14亿欧元(13-15.7亿美元)。
买家在证交所公告中宣布了这笔交易，他们包括江苏大港股份 和中国天楹 。
ACS无法立即对此置评。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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