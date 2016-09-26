马来西亚期市：棕榈油期货反弹收高，得益于印度下调棕榈油进口关税

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透吉隆坡9月26日 - 马来西亚棕榈油期货周一反弹并触及五个月高位，之前印度下调棕榈油进口关税，提升了对于该国需求或增长的预期。
指标12月棕榈油期货 收高1.5%，报每吨2,715马币(林吉特)。盘中一度触及4月21日以来最高2,737马币。
成交量有42,791口，低于去年均量44,600口。
上周五棕榈油下跌1.8%，受需求减弱和获利了结打压。
上周五印度表示将把毛棕榈油和精炼棕榈油进口关税均下调五个百分点，分别至7.5%和15%。
交易员表示，新关税预计会提振印度的棕榈油出口。
船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚9月1-25日棕榈油出口较前月同期下降16%。
另外马币兑美元 走弱，也支撑棕榈油市场。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 上涨0.6%，大连商交所1月豆油期货 涨0.8%。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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