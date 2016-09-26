美国个股：辉瑞称，目前公司不会一分为二

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月26日 - 美国制药商辉瑞 周一称，它已决定目前不将公司分拆为两家公开上市的企业。
辉瑞近几年都在考虑分拆公司是否行得通的问题，主要因为其专利药按部就班地实现销售增长，而非专利药销售却总在下滑。
在辉瑞4月因美国税负倒置新规，而决定停止以1,600亿美元收购爱尔兰同行艾尔建(Allergan) 的交易后，投资者将他们的关注点转到辉瑞是否会一分为二的问题上来。
辉瑞周一称，这个决定不会影响它对2016年的财测，并保留未来分拆公司的选择。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。