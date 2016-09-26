美国个股：辉瑞称，目前公司不会一分为二

路透9月26日 - 美国制药商辉瑞 周一称，它已决定目前不将公司分拆为两家公开上市的企业。

辉瑞近几年都在考虑分拆公司是否行得通的问题，主要因为其专利药按部就班地实现销售增长，而非专利药销售却总在下滑。

在辉瑞4月因美国税负倒置新规，而决定停止以1,600亿美元收购爱尔兰同行艾尔建(Allergan) 的交易后，投资者将他们的关注点转到辉瑞是否会一分为二的问题上来。