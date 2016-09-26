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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 19:41 BJT

东南亚股市：菲律宾股市收低，投资者在美联储下次政策决议前态度谨慎

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   371.63    -1.97   -0.53  +11.66   332.82
    新加坡                     2849.94    -7.01   -0.25   -1.14  2882.73
    马来西亚                  1669.50    -1.49   -0.09   -1.36  1692.51
    泰国                      1490.14    -2.74   -0.18  +15.69  1288.02
    印尼                      5352.14   -36.77   -0.68  +16.53  4593.01
    菲律宾                     7632.46   -91.14   -1.18   +9.79  6952.08
    越南                        677.04     2.95   +0.44  +16.93   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 白云; 审校 王洋)

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