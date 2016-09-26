东南亚股市：菲律宾股市收低，投资者在美联储下次政策决议前态度谨慎

涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 371.63 -1.97 -0.53 +11.66 332.82 新加坡 2849.94 -7.01 -0.25 -1.14 2882.73 马来西亚 1669.50 -1.49 -0.09 -1.36 1692.51 泰国 1490.14 -2.74 -0.18 +15.69 1288.02 印尼 5352.14 -36.77 -0.68 +16.53 4593.01 菲律宾 7632.46 -91.14 -1.18 +9.79 6952.08 越南 677.04 2.95 +0.44 +16.93 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 王洋)