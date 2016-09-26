国际油市：亚洲柴油供应充裕，但来自维多的买盘对市场形成支撑

路透9月26日 - 亚洲市场的柴油供应充裕，不过交易员表示，石油交易商维多周一的一系列购买动作帮助提振了柴油升水。

他们补充表示，维多周一从数家交易商和炼厂买入115万桶含硫10ppm柴油，这帮助推高了该品级的柴油升水。

尚不清楚维多计划将这些船货发向何处。

印尼矿商的柴油消费于四年来首次上升，因煤产商为了满足中国需求而增产，这给亚洲交易商带来了一些多年来一直微薄的柴油利润有望改善的希望。

交易商表示，肯尼亚也有一些现货需求，有石油进口商寻购53万吨、11月至12月的油品。

但他们补充说，亚洲的中质馏分油供应依然充裕，印度Essar Oil和Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd正在出售10月底至11月的船货。

新加坡现货市场达成七笔柴油交易，没有航煤交易达成。

维多从道达尔、壳牌、BP和Reliance买入五批、每批15万桶含硫10ppm柴油，船期为10月11日至15日，价格为每桶较10月10日至14日新加坡平均报价升水0.6美元。

道达尔向维多出售25万桶含硫10ppm柴油，船期为10月11日至15日，价格为每桶较10月10日至14日新加坡平均报价升水0.6美元。

托克(Trafigura)向维多售出15万桶含硫10ppm柴油，船期为10月11日至15日，价格为每桶较10月10日至14日新加坡平均报价升水0.5美元。(完)

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