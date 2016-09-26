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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 21:35 BJT

美国热股：辉瑞表示目前不会分拆公司，股价盘初下跌逾1%

路透9月26日 - 制药商辉瑞 表示，公司目前不会一分为二。

辉瑞股价周一盘初下跌1.14%，报33.87美元，上周五收报34.26美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)

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