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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 21:40 BJT

美国热股：德国政府表示不会出面帮助德银，后者盘初急跌6%

路透9月26日 - 一家德国杂志援引政府消息人士报导称，德国总理梅克尔排除了政府协助德银 的可能性，否认会干预美国司法部正对德银进行的调查。

德银在美国上市的股票价格周一盘初急跌6.11%，报11.97美元，上周五收报12.75美元。(完)

(编译 白云; 审校 母红)

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