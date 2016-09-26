国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，并触及两日高位

路透新加坡9月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周一扳回一部分跌幅，并触及两日高位每吨60.15美元，韩国的需求保持稳定。

韩华道达尔买入两艘石脑油11月上半月到岸大山的船货，总计50,000吨，但不清楚升水是多少。

在卡塔尔的凝析油分离塔重启推迟以及到岸亚洲的西方石脑油数量低迷之后，市场在上周一直处于修复状态。

强劲的基本面提振了现货价格。

比如，印度的Oil & Natural Gas Corp's (ONGC)上周五出售的3.5万吨10月13-15日船期的石脑油，获得了每吨较中东报价升水5.50美元的价格。

这不仅是ONGC的售价重返升水区间，而且也是该公司过去五个月在孟买起运的升水最高的一艘船货。

尽管卖家的整体信心改善，但交易员表示供给过多的威胁犹存。

“石脑油裂解价差水平相对强劲，但我认为市场或转弱，”一位在新加坡的交易员说。

交易员表示，卡塔尔的新建凝析油分离塔重启是迟早的事。

另外，韩国Hyundai Oilbank的新建凝析油分离塔预计将按计划在10月开启。

汽油市场的波动也增加了石脑油的不确定性。

今年大部分时间汽油都处于熊市状态，因供给充足。

不过本月亚洲地区的炼化装置维护达到高峰，扭转了市场，将亚洲裂解价差从两个月前的每桶2.40美元提高到周一的每桶8.82美元。

新加坡现货市场有一笔汽油交易达成。(完)

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