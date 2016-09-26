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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 21:37 BJT

美国热股：美银将在亚洲裁减约24个投行岗位，股价盘初下挫

路透9月26日 - 消息人士称，美国银行 将从本周开始在亚洲裁减约24个投行岗位，其中包括一些顶级交易人员。

美银股价周一盘初下挫0.9%，报15.38美元，上周五收报15.52美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)

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