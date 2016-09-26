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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 21:38 BJT

美国热股：GfK称苹果iPhone 7在欧洲销售速度远不及6，苹果股价盘初走软

路透9月26日 - 市场调研机构GfK上周声称，苹果 iPhone 7在欧洲的销售速度将远低于iPhone 6。

苹果股价周一盘初下滑0.25%，报112.42美元，上周五收报112.71美元。(完) (编译 白云; 审校 李军)

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