USDA报告：9月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月26日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 09/22/2016 09/15/2016 09/15/2016 09/24/20 15 初值 修正值 前值 小麦 875,049 574,129 562,215 636,262 燕麦 700 800 800 0 大麦 1,198 998 998 0 玉米 1,335,643 1,296,515 1,285,034 810,386 高粱 123,040 159,372 156,702 336,857 大豆 383,953 756,026 755,120 541,570 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 9,452,515 7,471,482 燕麦 4,899 200 大麦 22,961 20,455 玉米 4,267,096 2,751,029 高粱 348,579 743,744 大豆 2,291,973 1,440,864 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。