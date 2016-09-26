USDA报告：9月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月26日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 09/22/2016 09/15/2016 09/15/2016 09/24/20 15 初值 修正值 前值 小麦 875,049 574,129 562,215 636,262 燕麦 700 800 800 0 大麦 1,198 998 998 0 玉米 1,335,643 1,296,515 1,285,034 810,386 高粱 123,040 159,372 156,702 336,857 大豆 383,953 756,026 755,120 541,570 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 9,452,515 7,471,482 燕麦 4,899 200 大麦 22,961 20,455 玉米 4,267,096 2,751,029 高粱 348,579 743,744 大豆 2,291,973 1,440,864 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)