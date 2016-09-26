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货币新闻 | 2016年 9月 26日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：9月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月26日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 09/22/2016    09/15/2016    09/15/2016    09/24/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       875,049       574,129       562,215       636,262
    燕麦 　        700           800           800             0
    大麦         1,198           998           998             0
    玉米     1,335,643     1,296,515     1,285,034       810,386
    高粱       123,040       159,372       156,702       336,857
    大豆    　 383,953       756,026       755,120       541,570
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     9,452,515      7,471,482
    燕麦         4,899            200
    大麦        22,961         20,455
    玉米     4,267,096      2,751,029
    高粱       348,579        743,744
    大豆     2,291,973      1,440,864
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  


 (编译 利棣儿；审校 李军)

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