版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国收割和出口检验数据不及预期

路透芝加哥9月26日 - 美国大豆期货周一跌至逾一周最低水准，交易商说，预报天气较乾燥，将有助美国大豆收割。

长期天气预报显示，美国中西部作物种植带天气将较乾燥，将让本周稍后的收割速度加快。美国现货大豆价格下跌，也向大豆期货施压。大豆加工商和粮仓下调现货基差，因供应在收割季增加。

美国农业部表示，截至9月22日该周，出口检验美国大豆38.3953万吨，低于110-140万吨的市场预估区间。

豆粕期货降至4月来最低水准，因收割压力。豆油期货仅小跌，棕榈油期货上涨为豆油提供支撑。

11月大豆期货合约 收挫9-3/4美分，报每蒲式耳9.45-1/4美元。

12月豆粕合约 收跌5.2美元，报每短吨297.6美元。12月豆油合约 下滑0.21美分，报33.35美分。

今日CBOT大豆预估成交量为146,953口，豆粕为146,953口，豆油为106,003口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐