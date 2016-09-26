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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下挫2%，因预报天气将有利美国收割

路透芝加哥9月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫2%
，至10日最低水准，交易商表示，因长期天气预报显示美国天气将更乾燥
，农户收割玉米和大豆的速度可加快。
    
    玉米价格跌穿包括10日均线在内的数条移动均线后，引发技术性卖盘
。
    
    美国农业部数据显示，上周出口检验美国玉米133.5万吨，略高于分
析师预估区间。
    
　　12月玉米合约 跌7-1/2美分，报3.29美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为212,566口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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