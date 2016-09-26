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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 03:27 BJT

纽约期市：原糖因回补空头上涨，咖啡期货攀升

路透纽约/伦敦9月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一跳涨2%，受助于
回补空头和数据显示商业交易商持有的空头仓位多于预期。咖啡期货上涨
。
    
    可可期货下跌，没有跟随商品价格在此间市场上涨的势头，因西非作
物前景改善，这巩固了对2016/17年全球供应过多的预期。

    3月原糖合约 收高0.42美分，或1.9%，报每磅23.12美分。10月
/3月合约贴水SBV6-H7小幅走宽，上周五近月合约的未平仓合约减少16,
007口，至71,145口，在下周五到期前仍处于很高的水平。
   
    一经纪表示，此间市场上涨，因回补空头和对上周五交易商持仓报告
的利多解读。该报告显示，在截至9月20日该周，商业交易商持有新的空
头头寸多于预期。
    
    Platts Kingsman周一将2016/17年全球糖供应短缺预估上调57万吨，
至645万吨。

    12月白糖 收高6.70美元，或1.1%，报每吨598.90美元。     
   
        
    12月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.15美分，或1.4%，报每磅1.5355
美元。11月罗布斯塔咖啡 收高9美元，或0.5%，报每吨1,975美元
。
    
    12月纽约可可期货 收低7美元，或0.3%，报每吨2,845美元。3
月伦敦可可期货 收低11英镑，或0.5%，报每吨2,221英镑。(完)
    
       
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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