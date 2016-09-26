纽约期市：原糖因回补空头上涨，咖啡期货攀升

路透纽约/伦敦9月26日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一跳涨2%，受助于 回补空头和数据显示商业交易商持有的空头仓位多于预期。咖啡期货上涨 。 可可期货下跌，没有跟随商品价格在此间市场上涨的势头，因西非作 物前景改善，这巩固了对2016/17年全球供应过多的预期。 3月原糖合约 收高0.42美分，或1.9%，报每磅23.12美分。10月 /3月合约贴水SBV6-H7小幅走宽，上周五近月合约的未平仓合约减少16, 007口，至71,145口，在下周五到期前仍处于很高的水平。 一经纪表示，此间市场上涨，因回补空头和对上周五交易商持仓报告 的利多解读。该报告显示，在截至9月20日该周，商业交易商持有新的空 头头寸多于预期。 Platts Kingsman周一将2016/17年全球糖供应短缺预估上调57万吨， 至645万吨。 12月白糖 收高6.70美元，或1.1%，报每吨598.90美元。 12月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.15美分，或1.4%，报每磅1.5355 美元。11月罗布斯塔咖啡 收高9美元，或0.5%，报每吨1,975美元 。 12月纽约可可期货 收低7美元，或0.3%，报每吨2,845美元。3 月伦敦可可期货 收低11英镑，或0.5%，报每吨2,221英镑。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)