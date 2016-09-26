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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 04:12 BJT

美国股市：道琼工业指数下挫0.91%，纳斯达克指数收低0.91%

路透纽约9月26日 - 美国股市周一下跌，投资者等待今日稍后美国总统大选候选人希拉里和特朗普的首场辩论。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下挫166.62点，或0.91%，至18,094.83点；标准普尔500指数 收低18.59点，或0.86%，至2,146.10点；纳斯达克指数 下滑48.26点，或0.91%，至5,257.49点。(完)

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