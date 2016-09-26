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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 04:32 BJT

纽约期市：ICE期棉几无变动，对作物的担忧减退

路透9月26日 - 期棉周一几无变动，其他商品市场上涨，因美元下跌
。
    
    Varner Brokerage总裁Rogers Varner表示，期棉开盘上涨，因报告
称德克萨斯州西部下冰雹，令棉花受损，但之后期棉价格回吐大部份涨幅
，因信息显示受损坏的棉花只是个别事件。
    
    独立棉花交易商和Risk Analytics顾问Louis Rose表示，美元下跌也
支撑棉花。
    
    美国农业部在周一收市后表示，上周棉花生长优良率为48%，和上周
持平。
    
    ICE-12月棉花合约 收高0.01美分，或0.01%，报每磅70.08美分
。交易区间为69.68-71美分。
            
    美元指数 下跌0.2%。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指
数 升1.03%。(完)
    
       
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 (编译 利棣儿；审校 李军)

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