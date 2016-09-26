《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 105.89 -1.82 -1.69 4881342 京东 26.54 -0.30 -1.12 11145089 新浪 75.75 -0.89 -1.16 1234120 搜狐 42.86 -1.14 -2.59 155958 网易 241.21 -6.21 -2.51 1694056 百度 188.86 -2.86 -1.49 1860854 台湾 台湾积体电路 29.84 -0.28 -0.93 1503114 联电 1.85 -0.02 -1.07 124956 日月光 5.88 -0.07 -1.18 52998 硅品精密 7.39 -0.04 -0.54 601895 和信超媒体 2.52 -0.05 -1.95 2906 友达 3.67 -0.04 -1.08 65568 中华电信 35.29 +0.01 +0.03 65563 台湾国际航电 48.29 -0.21 -0.43 910850 香港 中国移动 61.15 -0.73 -1.18 102916 中国联通 12.02 -0.18 -1.48 82577 中国电信 50.40 -0.62 -1.22 1166 中芯国际 5.49 -0.05 -0.90 17741 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 王丽鑫)