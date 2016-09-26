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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         105.89    -1.82    -1.69   4881342
    京东                26.54    -0.30    -1.12  11145089
    新浪              75.75    -0.89    -1.16   1234120
    搜狐              42.86    -1.14    -2.59    155958
    网易             241.21    -6.21    -2.51   1694056
    百度             188.86    -2.86    -1.49   1860854
    
    台湾
    台湾积体电路       29.84    -0.28    -0.93   1503114
    联电                1.85    -0.02    -1.07    124956
    日月光              5.88    -0.07    -1.18     52998
    硅品精密           7.39    -0.04    -0.54    601895
    和信超媒体         2.52    -0.05    -1.95      2906
    友达                3.67    -0.04    -1.08     65568
    中华电信           35.29    +0.01    +0.03     65563
    台湾国际航电      48.29    -0.21    -0.43    910850
    
    香港
    中国移动           61.15    -0.73    -1.18    102916
    中国联通           12.02    -0.18    -1.48     82577
    中国电信           50.40    -0.62    -1.22      1166
    中芯国际            5.49    -0.05    -0.90     17741
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 王丽鑫)

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