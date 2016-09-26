日韩经济指标预测--9月27日-10月4日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月26日当周 9月27日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月28日(三) 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 102 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,076 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,790 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -1.8% -0.2% 9月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 -- 77 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -- +1.6% 工业生产(较前月) -- +1.4% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -2.5% -0.5% 所有家庭支出(较前月) -1.0% +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)8月 -0.4% -0.5% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 8月 1.37 1.37 失业率 3.0% 3.0% 2350 日本工业生产 8月初值 +0.5% -0.4% 一个月预估值 -- +4.1% 两个月预估值 -- -0.7% 9月30日(五) 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 48.6 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -10.9% 房屋开工(较上年同期) +7.1% +8.9% 10月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -- +2.6% 进口(较上年同期) -- +0.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差51 10月3日当周 10月2日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正7 正6 大型非制造业景气判断指数 正18 正19 小型制造业景气判断指数 负5 负5 小型非制造业景气判断指数 负1 零 大型企业资本支出预估 +6.8% +6.2% 小型企业资本支出预估 -8.4% -14.9% 10月3日(一) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 50.3 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 8月 -- 盈余83.2 10月4日(二) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 42.0 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,754.6 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.4% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583