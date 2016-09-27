金砖国家：9月26日股汇市收盘纵览

路透9月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.31%，报905.49点。

中国股市：沪综指收跌1.8%至近两个月新低，长假将至令部分资金离场

中国汇市：人民币收盘微升，市场缺乏指引短期料易升难跌

香港股市：港股录得两周来最大单日跌幅，投资者关注点转向美国政治

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巴西股市：下滑，在走势震荡的一周过后和美国大选辩论之前，交易商情绪谨慎。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.1%，报58,053.530点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2469/74，上日收报3.2463/72。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.05%，报44,963.91点；大盘综合指数 收盘下跌1%，报51,479.8点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美元在美国总统大选首场辩论前回落

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印度股市：跌逾1%，连续第二日下滑，因美国大选辩论前全球市场谨慎情绪弥漫。BSE指数 收盘下跌1.3%，报28,294.28点；NSE指数 收盘下跌1.23%，报8,723.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.6/66.61，上日收报66.65/66.66。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.72%，报986.83点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.59%，报513.14点。