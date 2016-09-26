《中国报摘》--中国证券报9月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国国有企业结构调整基金股份有限公司成立，至此，国资委主导的两大国企改革基金均落地。该基金总规模为3,500亿元人民币，首期募集资金1,310亿元，是目前国内规模最大的私募股权投资基金。
* 其他:
--《全国社会保障基金信托贷款投资管理暂行办法（2016年修订版）》经审议通过，于20日正式发布实施，此次修订新增“为社保基金信托贷款项目提供担保的大型企业”的条件。分析人士认为，该修订说明社保基金在信托投资管理上更加注重精细化。
--国家发改委发布的物流业降本增效专项行动方案明确，到2018年，物流业降本增效取得明显成效，建立支撑国民经济高效运行的现代物流服务体系。
--中国证券投资基金业协会近期在外资私募证券基金管理人登记工作座谈会上表示，准备工作已经就绪，符合条件的外资机构可进行登记备案。据悉，贝莱德、富达国际、安本资管、瑞银海外、摩根资管等20多家参会机构中，大部分在积极准备机构登记工作。
--首批国开债指数基金完成募集，易方达中债7-10年期国开行债券指数基金首募规模近28亿元，广发中债7-10年期国开债指数基金首募规模为21亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583