《中国重要政经日程》--9月27日-10月27日

=============================今日重要政经日程==========================

9月27日（周二）

*--9:30 国家发改委召开新闻发布会，介绍2016年全国双创活动周有关情况。

--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”于9月27-29日在天津举行。

--工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市政府、中国机械工程学会共同主办的“2016世界互联网工业大会”于9月27日-28日在青岛举行。

=============================近期重要政经日程==========================

9月28日（周三）

--由中国新闻社主办的“第二届金融中国论坛”定于北京钓鱼台国宾馆召开。主题为“共建金融新生态”。

10月27日（周四）

*--2016中国金融年度论坛将于10月27日-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

注: 1. *代表新增日程。