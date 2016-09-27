《香港报摘》--经济日报9月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--住宅二手盘源急速消耗，10大屋苑最新放盘量不足2,000个单位，较年初急跌四成，并占总单位数量不足2%。
**其他**
--芯智控股（新上市编号：2166）今日开始招股，并已引入慧聪网 、瀚华金控 以及高照国际合共认购约5,425万港元的股份。
--外电报道，汇丰 为避免2010年管理层交替的混乱再度发生，已雇用伦敦猎头机构寻找适合的高层接班人，以接替主席范智廉或行政总裁欧智华。汇丰对传闻不予评论。
--英国智库Z/Yen和中国综合开发研究院共同发布的国际金融中心指数（GFCI）显示，香港继续排名全球第四，落后于伦敦、纽约和新加坡。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583