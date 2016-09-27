《香港报摘》--经济日报9月27日

**头版头条**

--住宅二手盘源急速消耗，10大屋苑最新放盘量不足2,000个单位，较年初急跌四成，并占总单位数量不足2%。

**其他**

--芯智控股（新上市编号：2166）今日开始招股，并已引入慧聪网 、瀚华金控 以及高照国际合共认购约5,425万港元的股份。

--外电报道，汇丰 为避免2010年管理层交替的混乱再度发生，已雇用伦敦猎头机构寻找适合的高层接班人，以接替主席范智廉或行政总裁欧智华。汇丰对传闻不予评论。

--英国智库Z/Yen和中国综合开发研究院共同发布的国际金融中心指数（GFCI）显示，香港继续排名全球第四，落后于伦敦、纽约和新加坡。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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