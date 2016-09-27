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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日

**上海证券报**

--记者获悉，上海银监局日前向辖内银行业金融机构下发通知，重申将加强对房地产中介机构业务合作资质审核、依法合规开展日常合作、强化房地产中介服务行业信用管理等监管要求。

--停牌近六个月的渝三峡A 重组方案出炉，拟以9元/股的价格向重庆紫光定增3.44亿股，作价30.93亿元人民币，收购其持有的饲料级DL-蛋氨酸生产企业宁夏紫光100%股权。

**证券时报**

--国际货币基金组织（IMF）发布2016年中国年度磋商报告称，中国在诸多领域的改革已取得进展，近期看经济发展前景良好，但中期前景日趋疲弱，需要加速改革，尤其是需要解决高企的企业债问题，以及停止信贷和投资刺激，并接受经济增长放缓等。报告建议，中国应逐渐停止制定经济增长目标。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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