《中国报摘》--其他报纸重要消息9月27日

--停牌近六个月的渝三峡A 重组方案出炉，拟以9元/股的价格向重庆紫光定增3.44亿股，作价30.93亿元人民币，收购其持有的饲料级DL-蛋氨酸生产企业宁夏紫光100%股权。

--国际货币基金组织（IMF）发布2016年中国年度磋商报告称，中国在诸多领域的改革已取得进展，近期看经济发展前景良好，但中期前景日趋疲弱，需要加速改革，尤其是需要解决高企的企业债问题，以及停止信贷和投资刺激，并接受经济增长放缓等。报告建议，中国应逐渐停止制定经济增长目标。(完)