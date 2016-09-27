主要国家经济指标预测--9月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月28日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 10.2 10.2 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.32 0645 法国消费者信心指数 9月 97 97 0800 意大利企业信心指数 9月 101.0 101.1 0800 意大利消费者信心指数 9月 109.1 109.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 530.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,309.6 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 8月 -1.4% +4.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.4% +1.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.1% +3.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -0.2% +1.5% 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 102 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,076 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,790 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -1.8% -0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -2.6% -2.4% 0800 欧元区M3货供额(年增率) 8月 +5.1% +4.9% 针对家庭放款 +1.8% -- 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 7月 -10.8% -- (未经季节调整，较上年同期) -11.8% -- 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 7月 +2.1% -- (未经季节调整，较上年同期) -0.7% -- 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 负8 正7 1130 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 115.2 -- 建筑许可(较前月) +0.7% -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月 持平 持平 未经季节调整房价指数(较前月) +0.6% -- 房价指数(较上年同期) +5.0% +5.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.0 -- 服务业PMI 51.9 51.1 1400 美国消费者信心指数 9月 104.1 99.0 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 9月 负8 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹 审校 张明钧)