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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--9月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
    
    9月28日(三)
    
    0600 德国GfK消费者信心指数                      10月          10.2        10.2
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   8月           --       正1.32
    0645 法国消费者信心指数                          9月            97          97
    0800 意大利企业信心指数                          9月         101.0       101.1
    0800 意大利消费者信心指数                        9月         109.1       109.2
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      8月           --         持平
                       (较上年同期)                                --        +0.6%        
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周           --        530.8
                抵押贷款再融资指数                                 --      2,309.6
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              8月         -1.4%       +4.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        -0.4%       +1.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        -1.1%       +3.7%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  -0.2%       +1.5%    
    2100 韩国消费者信心指数                         9月            --          102
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周            --    卖超6,076
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --    卖超4,790
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   8月         -1.8%        -0.2%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值       预估值

    0600 德国进口物价(较前月)                        8月         -0.2%        -0.1%     
                     (较上年同期)                                -2.6%        -2.4%     
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      8月         +5.1%        +4.9%     
               针对家庭放款                                      +1.8%          --      
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          7月        -10.8%          --      
                       (未经季节调整，较上年同期)               -11.8%          --      
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          7月         +2.1%          --      
                       (未经季节调整，较上年同期)                -0.7%          --      
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               9月           负8          正7       
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   8月修正值      115.2          --       
             建筑许可(较前月)                                    +0.7%          --       
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)7月        持平         持平      
                        未经季节调整房价指数(较前月)             +0.6%          --       
                                房价指数(较上年同期)             +5.0%        +5.1%       
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月初值        52.0          --       
                   服务业PMI                                      51.9         51.1       
    1400 美国消费者信心指数                            9月       104.1         99.0       
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  9月         负8          --       
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 侯雪苹 审校 张明钧)

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