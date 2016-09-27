《香港报摘》--信报9月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--A股显着下滑，日圆在午后又突然转强，触发期指淡仓发难，恒指 昨下午开市急插，最多泻410点。
**其他**
--花旗 行政总裁高沛德（Michael Corbat）在香港主持观塘海滨道花旗大楼的开幕礼时指出，亚洲区仍然是花旗的业务重镇，而集团亦会进一步投资于香港，特别是数码化方面的发展。
--外电报道，中信里昂已要求全球约1,500名员工，放最多10日的无薪假，与公司共渡时艰。
--居于内地的贸易公司男董事陈正喜涉嫌以香水贿赂一名香港汇丰银行女职员，以协助其公司开立账户，被控一项向代理人提供利益罪，案件于今天判刑。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583