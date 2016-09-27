《香港报摘》--信报9月27日

**头版头条**

--A股显着下滑，日圆在午后又突然转强，触发期指淡仓发难，恒指 昨下午开市急插，最多泻410点。

**其他**

--花旗 行政总裁高沛德（Michael Corbat）在香港主持观塘海滨道花旗大楼的开幕礼时指出，亚洲区仍然是花旗的业务重镇，而集团亦会进一步投资于香港，特别是数码化方面的发展。

--外电报道，中信里昂已要求全球约1,500名员工，放最多10日的无薪假，与公司共渡时艰。

--居于内地的贸易公司男董事陈正喜涉嫌以香水贿赂一名香港汇丰银行女职员，以协助其公司开立账户，被控一项向代理人提供利益罪，案件于今天判刑。（完）

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