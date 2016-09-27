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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 09:36 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月27日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      9/27    沪    顾家家居  732816       8,250     24.66     22.99    中信建投  9/29
      9/28    沪    汇顶科技  732160       4,500    *19.42    *22.99    中金公司  9/30
      9/28    深    古鳌科技  300551       1,836     12.48     22.88    国海证券  9/30
     *9/29    深    路通视信  300555       2,000     15.40     22.99    申万宏源 10/10
     10/11    沪    能科股份  732859       2,839      --         --     东方花旗 10/13
     10/11    深    万集科技  300552       2,670      --         --     东北证券 10/13  
     10/12    沪    上海银行  780229      60,045      --         --     国泰君安 10/14
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申万宏源
    *10/12    沪    五洲新春  732667       5,060      --         --     国海证券 10/14
    *10/12    深    和科达    002816       2,500      --         --     国金证券 10/14
     10/14    沪　　杭州银行  730926      26,175     14.39     10.23    中金公司 10/18
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    中止发行　沪　　国泰集团　732977　　  5,528　　　 --         --      中德证券　--
    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
   *9/28    沪　　泰晶科技  1,668      16.14      22.99    长城证券　
   *9/28    深　　联得装备 　1,783      13.50      22.98    东方花旗　
   *9/28    深    雄帝科技  1,334      20.43      22.99    中信证券  
     --     沪　　常熟银行 22,227.2797   4.28       9.89    中信建投  
     --     深    优德精密  1,667      15.03      22.99    长江证券 
     --     沪　　城地股份 　2,460      12.13      22.97    华创证券  
     --     深    川环科技  1,495      22.07      22.99    湘财证券
     --     沪　　鼎信通讯 　4,340      14.02      22.99    中金公司　
     --     深　　崇达技术 　5,000      16.31      22.98    中信证券
     --     深　　路畅科技  3,000　　   6.89      22.97    招商证券　
     --     沪    来伊份    6,000      11.67      22.99    中信建投 
     --     沪    恒康家居  6,000      15.41      22.66    广发证券  
     --     深    博创科技  2,067      11.75      22.97    中信证券  
       
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦；审校 张喜良)

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