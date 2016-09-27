《中国已公布新股发行上市日程表》--9月27日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 9/27 沪 顾家家居 732816 8,250 24.66 22.99 中信建投 9/29 9/28 沪 汇顶科技 732160 4,500 *19.42 *22.99 中金公司 9/30 9/28 深 古鳌科技 300551 1,836 12.48 22.88 国海证券 9/30 *9/29 深 路通视信 300555 2,000 15.40 22.99 申万宏源 10/10 10/11 沪 能科股份 732859 2,839 -- -- 东方花旗 10/13 10/11 深 万集科技 300552 2,670 -- -- 东北证券 10/13 10/12 沪 上海银行 780229 60,045 -- -- 国泰君安 10/14 申万宏源 *10/12 沪 五洲新春 732667 5,060 -- -- 国海证券 10/14 *10/12 深 和科达 002816 2,500 -- -- 国金证券 10/14 10/14 沪 杭州银行 730926 26,175 14.39 10.23 中金公司 10/18 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *9/28 沪 泰晶科技 1,668 16.14 22.99 长城证券 *9/28 深 联得装备 1,783 13.50 22.98 东方花旗 *9/28 深 雄帝科技 1,334 20.43 22.99 中信证券 -- 沪 常熟银行 22,227.2797 4.28 9.89 中信建投 -- 深 优德精密 1,667 15.03 22.99 长江证券 -- 沪 城地股份 2,460 12.13 22.97 华创证券 -- 深 川环科技 1,495 22.07 22.99 湘财证券 -- 沪 鼎信通讯 4,340 14.02 22.99 中金公司 -- 深 崇达技术 5,000 16.31 22.98 中信证券 -- 深 路畅科技 3,000 6.89 22.97 招商证券 -- 沪 来伊份 6,000 11.67 22.99 中信建投 -- 沪 恒康家居 6,000 15.41 22.66 广发证券 -- 深 博创科技 2,067 11.75 22.97 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)