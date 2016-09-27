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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 08:53 BJT

重发-《全球汇市》美元处于守势日圆上涨，等待美国总统候选人的首场辩论

(重发以调整报价格式)
    * 美元兑日圆跌至一个月低点
    * 关注股市对美国总统候选人首场辩论的反应
    * 随着辩论即将开始，加元兑美元触及六个月低点

    路透东京9月27日 - 美元处于守势，避险货币日圆上涨，在备受关注的美国总统候选人
首场辩论开始前，市场谨慎情绪占据主导。
    
    美国民主党总统候选人希拉里克林顿和共和党候选人特朗普将在0100GMT进行首场辩论
。

    “总统候选人首场辩论并不一定会决定整个结果，但可能增加对谁将赢得选举的不确定
性，进而可能给股市带来动荡，”IG Securities资深汇率分析师Junichi Ishikawa表示。
    
    “这将增强已然因欧洲银行业疑虑而升温的避险情绪，并打压美元。我们可能看到美元
兑日圆测试100日圆的支撑位。”
    
    外界认为希拉里克林顿和特朗普都支持美元贬值，但一些人担心若特朗普赢得选举，可
能让美国经济面临更大的负面冲击，更不利美元。

欧元兑美元 持稳于1.1249，周一为连续第四日上涨。
    
    美元兑日圆 持平于100.350，稍早一度触及一个月低点100.085。
    
    日圆上周上涨，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定不升息，而日本央行宣布最
新政策决议之后，该国货币宽松措施的效果也遭到质疑。
    
    日本央行总裁黑田东彦周一表示，该行准备动用所有可能的政策工具以达成2%通胀目标
，但这对于推低日圆帮助不大。
    
    加元兑美元 未能利用原油价格明显回升的契机反弹，受到辩论相关的紧张氛围
影响，加元兑美元触及六个月低点1.3265。
    
    新西兰元兑美元 成功摆脱周一所及一个月低点0.7221，上日跌势是受到该国贸
易逆差跳增影响。新西兰元持坚，报0.7276美元。
    

                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1242  1.1253  -0.10  +3.52  1.0860
    美元/日圆            100.38  100.32  +0.06 -16.56  120.30
    欧元/日圆         112.86  112.88  -0.02 -13.50  130.47
    美元/瑞郎            0.9692  0.9688  +0.04  -3.25  1.0018
    英镑/美元            1.2956  1.2975  -0.15 -12.09  1.4738
    美元/加元            1.3262  1.3222  +0.30  -4.17  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6837  6.6823  +0.02  +1.76  6.5680
    澳元/美元            0.7615  0.7636  -0.28  +4.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7263  0.7273  -0.14  +6.42  0.6825
    澳元/日圆         76.440  76.580  -0.18 -12.76  87.620
    新西兰元/日圆     72.900  72.950  -0.07 -11.08  81.980
    英镑/日圆         130.05  130.17  -0.09 -26.62  177.22
    澳元/新西兰元     1.0483  1.0492  -0.09  -1.70  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/杜明霞/李爽)

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