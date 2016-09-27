重发-《全球汇市》美元处于守势日圆上涨，等待美国总统候选人的首场辩论

(重发以调整报价格式) * 美元兑日圆跌至一个月低点 * 关注股市对美国总统候选人首场辩论的反应 * 随着辩论即将开始，加元兑美元触及六个月低点 路透东京9月27日 - 美元处于守势，避险货币日圆上涨，在备受关注的美国总统候选人 首场辩论开始前，市场谨慎情绪占据主导。 美国民主党总统候选人希拉里克林顿和共和党候选人特朗普将在0100GMT进行首场辩论 。 “总统候选人首场辩论并不一定会决定整个结果，但可能增加对谁将赢得选举的不确定 性，进而可能给股市带来动荡，”IG Securities资深汇率分析师Junichi Ishikawa表示。 “这将增强已然因欧洲银行业疑虑而升温的避险情绪，并打压美元。我们可能看到美元 兑日圆测试100日圆的支撑位。” 外界认为希拉里克林顿和特朗普都支持美元贬值，但一些人担心若特朗普赢得选举，可 能让美国经济面临更大的负面冲击，更不利美元。 欧元兑美元 持稳于1.1249，周一为连续第四日上涨。 美元兑日圆 持平于100.350，稍早一度触及一个月低点100.085。 日圆上周上涨，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定不升息，而日本央行宣布最 新政策决议之后，该国货币宽松措施的效果也遭到质疑。 日本央行总裁黑田东彦周一表示，该行准备动用所有可能的政策工具以达成2%通胀目标 ，但这对于推低日圆帮助不大。 加元兑美元 未能利用原油价格明显回升的契机反弹，受到辩论相关的紧张氛围 影响，加元兑美元触及六个月低点1.3265。 新西兰元兑美元 成功摆脱周一所及一个月低点0.7221，上日跌势是受到该国贸 易逆差跳增影响。新西兰元持坚，报0.7276美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1242 1.1253 -0.10 +3.52 1.0860 美元/日圆 100.38 100.32 +0.06 -16.56 120.30 欧元/日圆 112.86 112.88 -0.02 -13.50 130.47 美元/瑞郎 0.9692 0.9688 +0.04 -3.25 1.0018 英镑/美元 1.2956 1.2975 -0.15 -12.09 1.4738 美元/加元 1.3262 1.3222 +0.30 -4.17 1.3839 美元/离岸人民币 6.6837 6.6823 +0.02 +1.76 6.5680 澳元/美元 0.7615 0.7636 -0.28 +4.67 0.7275 新西兰元/美元 0.7263 0.7273 -0.14 +6.42 0.6825 澳元/日圆 76.440 76.580 -0.18 -12.76 87.620 新西兰元/日圆 72.900 72.950 -0.07 -11.08 81.980 英镑/日圆 130.05 130.17 -0.09 -26.62 177.22 澳元/新西兰元 1.0483 1.0492 -0.09 -1.70 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/李爽/张明钧; 审校 王丽鑫/杜明霞/李爽)