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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 09:01 BJT

《汇市简讯》海外投资者在美国总统候选人辩论开始前抛售美元/日圆

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    * 海外投资者在美国总统候选人辩论开始前继续做空美元/日圆 
    * 东京盘初在100.09日圆处有大量卖盘，100.20和100.10处有买盘涌
现
    * 100.00下方设有更多的美元买盘
    * 日本投资者多为买入，让人想到上周四日本政府和央行召开的紧急
会议
    * 日本央行和政府当时考虑在低点100.10进行干预
    * 期权投资者也在买入美元 (完)
  
 (翻译 张荻； 审校 李爽)

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