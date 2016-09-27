《汇市简讯》海外投资者在美国总统候选人辩论开始前抛售美元/日圆

0038GMT * 海外投资者在美国总统候选人辩论开始前继续做空美元/日圆 * 东京盘初在100.09日圆处有大量卖盘，100.20和100.10处有买盘涌 现 * 100.00下方设有更多的美元买盘 * 日本投资者多为买入，让人想到上周四日本政府和央行召开的紧急 会议 * 日本央行和政府当时考虑在低点100.10进行干预 * 期权投资者也在买入美元 (完) (翻译 张荻； 审校 李爽)