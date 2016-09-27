《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--融创中国 宣布向公司主席兼执行董事孙宏斌配股逾一成，变相获得孙宏斌注资近28亿港元。
**星岛日报**
--博善资金创办人卓百德指出，在低息环境、失业率维持于3.4%低位及实际工资有所增长下，认为市场对本港楼市泡沫爆破的恐惧是过分担心。
--中铝矿业 获大股东中铝海外建议私有化，每股私有化作价为1.39港元，较停牌前收市价1.05港元溢价约32.4%，建议所需现金金额约25.26亿港元。
**苹果日报**
--慕尼黑再保发言人表示，该公司将会在北京建设大规模及全方位的前线团队，而香港将会保留非寿险业务，暂时未能得悉受影响同事数目，不过大部份可获转介至北京及新加坡办公室。
--新盘市场火热，就连此前曾暂停销售、由长实地产 与郭炳湘合作发展的楼盘“君柏”亦计划短期内展开新一轮销售部署。
**东方日报**
--昨日港股通已使用每日额度超过29亿元人民币，较上周五增加逾五倍，当中汇丰控股 再度名列十大成交活跃股份榜首位。
--中国联塑 公布斥资5亿元人民币认购深交所上市公司巴安水务 约6.8%股权，预料交易于10月10日完成。
**文汇报**
--景福集团 财务总监邝振忠表示，若租金减幅达三四成公司仍会考虑开店，地区包括传统商业区或卫星城市等。（完）
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(整理 雷美珍；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583