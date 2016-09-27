《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

**明报**

--融创中国 宣布向公司主席兼执行董事孙宏斌配股逾一成，变相获得孙宏斌注资近28亿港元。

**星岛日报**

--博善资金创办人卓百德指出，在低息环境、失业率维持于3.4%低位及实际工资有所增长下，认为市场对本港楼市泡沫爆破的恐惧是过分担心。

--中铝矿业 获大股东中铝海外建议私有化，每股私有化作价为1.39港元，较停牌前收市价1.05港元溢价约32.4%，建议所需现金金额约25.26亿港元。

**苹果日报**

--慕尼黑再保发言人表示，该公司将会在北京建设大规模及全方位的前线团队，而香港将会保留非寿险业务，暂时未能得悉受影响同事数目，不过大部份可获转介至北京及新加坡办公室。

--新盘市场火热，就连此前曾暂停销售、由长实地产 与郭炳湘合作发展的楼盘“君柏”亦计划短期内展开新一轮销售部署。

**东方日报**

--昨日港股通已使用每日额度超过29亿元人民币，较上周五增加逾五倍，当中汇丰控股 再度名列十大成交活跃股份榜首位。

--中国联塑 公布斥资5亿元人民币认购深交所上市公司巴安水务 约6.8%股权，预料交易于10月10日完成。

**文汇报**

--景福集团 财务总监邝振忠表示，若租金减幅达三四成公司仍会考虑开店，地区包括传统商业区或卫星城市等。（完）

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