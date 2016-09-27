港报财经评论：收水定放水，特朗普的选择障碍--信报9月27日

收水定放水 特朗普的选择障碍/ 习广思

美国总统选举首场电视辩论举行之前，美股期货显示的市场情绪偏向套现为先，亚洲交易时段美股期货再跌近百点，道指开市早段也挫逾百点。花旗认为，特朗普赢得大选的机会率正在增加，这或刺激市场对美国利率上升的预期，进而打压金价。有关特朗普的胜算，要看将举行的两场电视辩论，但究竟特朗普当选对利率、金价的影响如何，实际上却是一个大问号，「特朗普总统」对市场的风险，在于其行为无迹可寻、能见度低。

据ABC News及《华盛顿邮报》9月25日公布的最新民调显示，在可能参与投票的选民中，有44%的受访者表示会支持特朗普，46%倾向支持希拉莉，这是特朗普自今年春季以来最高的支持率。

花旗认为，共和党特朗普赢得大选的机会率正在增加，这对黄金来说不是个好消息，因为投资者预计美国利率将因特朗普当选而升得更高。花旗指出，如果特朗普当选，将引发黄金和外滙市场更剧烈波动。

不过，Seeking Alpha的贵金属专栏博客Hebba Investments认为，随着11月大选临近，如果希拉莉的领先优势逐渐被特朗普追平，而目前看来这可能性很大，那么金价将重新获得上升动力。

同一结果而有两个不同的推论，正是当中有趣之处。事实上，特朗普由于早前的民调结果远远落后，故其政纲以及所提出的千奇百怪言论并未获得太大关注。对于美元及美国利率前景而言，市场较明确知道的是，特朗普声称甫当选就会将现任美国联储局主席耶伦「炒鱿」，即是令美息有上升风险。

本月较早前，特朗普批评联储局维持低息水平已带来虚假经济，认为利率政策应该改变。他表示，联储局维持低息令所有物品价格都不会下跌，利率在某个时候需要调整，并讽刺美国现时最强劲的是「人为股票市场」，特朗普特别指摘耶伦维持不加息决定是为了讨好奥巴马。

不过，特朗普竞选之初亦曾说过支持低利率政策，指若利率上调，美国政府19万亿美元债务将有麻烦。究竟特朗普是支持低息定支持加息？恐怕连特朗普本人也说不准，视乎政治需要而说，这正是构成市场极不明朗的因素。

Hebba Investments估计金价会上升而非下跌的理据，正是市场误判了特朗普，引用其过去多年来在美国发展房地产的往绩，都是尽用杠杆而致债台高筑，其基本信念正正是支持低息及不怕举债。

特朗普不久前发布的政纲，计划斥资5,000亿美元重振美国基建，这个开支是希拉莉提出的基建开支两倍以上。Hebba Investments分析，太多人认为特朗普政纲是胡乱吹嘘，其实大搞基建通常是刺激经济的即时良方，而且以特朗普往绩，一定会付诸实行。

在美国仍然处于财政赤字预算之时，大事搞基建即是扩大赤字预算，将对美元不利，因而睇好金价。虽然美国赤字预算占GDP之比已由2008年的10%降至2.8%，有提升空间，但同一时间美国公共债务占GDP之比亦已由60%大升至105%以上，还要再扩大公共债务？

姑勿论市场如何估计特朗普，最重要是市场看得出当中的不明朗因素。

临近十一假期，中国A股继续调整，上证指数跌穿3,000点而深成指更跌逾2%，此前A股已见严重被点穴，临近长假期更加剧调整，看来A股的上升动力仍然不足。由于「港股通」南下资金自9月29日起将有12日暂停，意味北水「肯定」会一段时间暂停流入，昨日个股跌幅相当显着，短期港股看来易跌难升。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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