港报财经评论：本周港股料先跌后回稳--经济日报9月27日

本周港股料先跌后回稳/ 林瑞芬

今周来讲，两大不明朗因素，一是美国将迎首个总统候选人辩论，第二，是周四开始「港股通」又因长假期而暂停。

市场对美国共和党总统候选人特朗普当选后的「未知数」忧虑，造成短期的波动变数。美国总统候选人的辩论之后，民调将对美股造成潜在的波动风险。

辩论共三场，首场9月26日，接续10月9日、10月19日还有两场，到11月8日投票。所以预期，选情的变数，将左右10月美股及港股走向，变得敏感而波动的机会较高。若美国民主党候选人希拉莉民调领先，市场预期政策少变，是一个「已知数」，短期利好美股。相反，若特朗普民调反领先，市场预期政策多变，是一个「未知数」，产生不明朗，短期利淡美股。若最终特朗普当选，又是否绝对的利淡中期美股走势，还是未知数！

技术上，上周四道指 一度反弹至近50天綫（现近18,430），但有所受制，仍然是短綫关注的观察点，如反弹未能收复50天綫，后市不宜失守18,000技术大关。标普500指数 上周受制于2,180左右的密集阻力位，乏力再攀，2,120密集支持位宜坚守。

上证 昨又试跌穿3,000，低见2,980低收，全日跌1.8%，沪深两市成交额4,252亿元人民币。市场没明显的利淡因素出现，属长假期在即一般的技术性回吐居多，失惊无神吓大家，若守得住2,950支持，应无大碍。昨有外电引述知情人士透露，中国证监会作出窗口指导，取消此前对QFII（合格境外机构投资者）资产配置中，股票配置不低于50%的要求，允许QFII灵活对股票债券等资产进行配置。空穴来风，未必无因，在内地需要更为开放资本市场，吸引外资，以争取MSCI纳入A股指数下，让QFII配置投资更为灵活是大势所趋。

本周而言，又要应对美国大选变数，现实一点则要面对「港股通」于周四开始暂停，北水暂停南下，利淡，而在11月「深港通」大有机会通车下，10月之内相关股份再获反覆炒作的可能性仍存在，考验持股者或候低吸纳者的信心。观乎昨日所跌股份，不乏早前急炒涨科网股，如IGG 跌6.5%、金山软件 跌4.7%及博雅互动 跌8.6%，看来长假期前心急锁定回报的股民不少。

周初，大市沽压预期稍大，昨日连股王腾讯 也顶不住，收报213港元，跌2.4%。预计到本周中，也接近期指结算，以及基金季结的重要日子，好友被力压的同时，亦可能会有底綫，恒指底綫约在23,000点，国指约在9,500点。恒指昨收报23,317点，跌1.6%；国指昨收报9,629点，跌1.7%，大市成交额645.5亿港元，下调压力是有，但交投低，不幸中之大幸。

求变中的中资股，昨弹起只国企股南京熊猫 ，逆市攀升16%，收报7.86港元。公司指，控股股东熊猫集团正筹划与公司有关的重大事项，可能涉及重大资产注入。至于红筹股，就有香港中旅 公布，主席许慕韩因工作变动而辞任，股价反应平静，昨收报2.25港元，无升跌，逆市靠稳，已较国指沽压来得轻。

早前，香港中旅的控股股东--中国港中旅集团已公布，中国国旅集团将整体并入中国港中旅集团，此际香港中旅主席辞任，是加快并购进程，还是放缓步伐，要审慎跟进。对待这类有重组变身潜力的中资股，当是买个看好期权，耐心静候，但整合需时，要有耐性检视成果。价值面而言，据银河国际8月份报告指出，香港中旅目前约持有净现金41亿港元，以该股现市值逾122亿港元计算，净现金比重已占近三分之一，相对有安全垫，期待重组步伐加快而产生催化作用。按理，香港中旅将来要吸收国旅的资产，很大机会是进行配股，而公司截至2015年底止每股帐面资产值为2.8港元左右，国企、红筹配股并购，断估会接近甚至高于每股帐面资产值来做，尽量善用资本市场，这也是中期香港中旅股价可能有意外之「起」的诱因。后市股价如回跌至近2.1港元，作个中期部署投资，风险有限数。（完）

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