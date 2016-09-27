港报社评：两岸外交角力重启，蔡英文民望陷低谷--明报9月27日

台湾未获国际民航组织（ICAO）邀请出席第39届大会会议，这是5月20日蔡英文就任总统之后，两岸首次在国际事务展开角力。在蔡英文政府不认同「九二共识」下，类似暗斗将陆续有来，马英九主政期间两岸的「外交休兵」，势将不再。两岸除了就台湾参与国际组织的斗争，台湾邦交国争夺将出现怎样的局面，岛内民情对台湾「外交」受挫会有什么反应，都值得留意。

长期以来，台湾一直争取参与国际组织，涉身国际事务。马英九执政8年期间，在「九二共识」、「一个中国」原则下，两岸由陈水扁期间的「烽烟外交」转而为「外交休兵」，大陆停止挖台湾邦交国的墙脚；据知曾有国家要与台湾断交，改而与大陆建交，却被大陆劝止，多年来台湾邦交国因而维持在22个，未有变动。此外，大陆与台湾协商，台湾得以参加世界卫生组织（WHO）的大会、3年前的ICAO大会，台湾也是在「一个中国」原则下获邀出席。

大陆对蔡英文5．20就职演讲未提认同「九二共识」，视为未完成的答卷；4个月以来，她都拒绝补答，只要求大陆释出更多善意。岛内、岛外解读都认为蔡英文不会对大陆让步，两岸关系受牵动已在预期之内。今次ICAO大会，台湾陆委会于8月初已经要求与大陆方面协商，不过两岸的沟通管道已经中断，大陆方面根本不回应。台湾寻求美国与日本支持，仅获「支持台湾有意义地参与」的空泛说法，因此台湾对未能参加ICAO大会，早有评估。

虽然未获邀请，台湾由一名民航局副局长率领的代表团仍然出发到加拿大蒙特里尔，要进行场外活动，云云。从蔡英文、民进党政府与岛内绿营的反应基调来看，显然是期望以「悲情牌」争取同情。不过，在以实力为后盾的国际社会，这样做的效果有限。因为以主权国才可以参与的国际组织和会议，在目前国际认同「一个中国」的原则和前提下，「中国」是指中华人民共和国，台湾很难突破，展望未来也难有改变。

岛内有评估认为，ICAO大会破局敲响了警钟。接下来，蔡英文打算任命亲民党主席宋楚瑜为出席亚太经合组织（APEC）领导人峰会的代表，大陆已经提出反对，能否解决使台湾不至缺席会议，近期总要揭盅；至于国际刑警组织（INTERPOL）等国际会议会否受影响，已经成为悬念。此外，两岸一旦终止「外交休兵」，随着大陆与教廷梵蒂冈关系持续升温，设若教廷与台湾断交，则台湾在中南美洲多个信奉天主教的邦交国，会否出现雪崩式外交局面，隐约之间已经埋下变数，对蔡英文政府是严峻考验。

蔡英文、民进党政府与绿营就这次外交失利，对外打悲情牌，对内则操作打压牌，意图激起民衆对大陆的不满；他们强调此举「严重伤害台湾人民的感情」，藉此转移蔡英文主政未能维持现状，而是与大陆关系恶化、在国际社会愈趋孤立的实质。不过，岛内也不乏「马英九做得到」、「蔡英文做不到」的声音。台湾对大陆「政冷经冷」到外交战场败退，岛内民情有迹象显示回到十字路口，蔡英文赢得大选时的气势明显折损。昨日，台湾民意基金会公布民调结果，显示9月份赞同蔡英文处理「国政」方式的人只有44.7%，较5月份刚上台时的69.9%，下跌了25.2个百分点。即是说蔡英文不再得到台湾半数民衆拥护和肯定，她执政刚过4个月，流失支持之迅猛程度，对两岸关系会带来什么影响，值得关注。

值得注意的是，台湾国际空间受打压，民衆的认知会否都认为蔡英文政府无能？情况或许并非那么绝对。从蔡英文政府操作ICAO大会失利，诉诸台湾人民的感情看来，设若出现台湾民衆集体心理挫折的效果，激发出来的情绪有3种可能：要求蔡英文政府接受「九二共识」、转而为更激进地追求台独、或是转化为更强烈「反中」。另外，蔡英文若想寻求连任，也面临调整的关口，她会否为固守基本盘而向深绿倾斜，走上激进台独以至法理台独之路等，都是不能排除的可能；近期李登辉等人相继发话，不无向蔡英文施压之意。两岸外交角力放在这个框架观察，已经不仅是战役得失，而是关乎两岸关系整体稳定抑或动荡的审视点了。

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