港报社评：结交古巴关系，中国领先日本--信报9月27日

自从一九六二年发生过几乎触发第三次世界大战的导弹危机之后，古巴与美国逾半世纪「老死不相往还」，两国虽然近在咫尺，陆地最短距离仅一百四十五公里，却是任何接触都中断了，美国人前往古巴甚至被列作犯罪行为，古巴人前往美国惟有依靠「自己的方式」。五十多年来，有人形容古巴是一个停摆了的时钟，首都哈瓦那最先进的交通工具仍然是古色古香的老爷车，一幢约二千方尺的楼房售价维持在几千美元的超低水平，手提智能电话彷佛是闻所未闻的外星科技。

时光流逝，斗转星移，随着古巴强人卡斯特罗（Fidel Castro）韶华老去，执政权交给其弟劳尔（Raul Castro），古巴锐意打破与世隔绝的孤岛困局，让停摆了的时钟重新上链；受助于教宗方济各居中斡旋，今年三月迎来美国总统奥巴马一家四口历史性到访。美古关系既已解冻，各国领袖接踵而至，这「雪茄之国」抑且成为中国和日本外交角力的舞台。

日本首相安倍晋三上周四抵达哈瓦那，先后跟卡斯特罗和劳尔会晤。亦步亦趋的是中国国务院总理李克强，上周五也踏上古巴迎迓国宾的红地毡，在劳尔陪同下检阅仪仗队，然后又跟卡斯特罗会晤。显而易见，中国和日本皆乐意结交门禁渐宽的古巴，好让两国的影响力延伸至加勒比海。

作为历来第一位到访当地的在任日本首相，安倍在古巴谈的是扩大经济合作，日本将向古巴无偿援助十二亿七千三百万日圆（约九千七百二十万港元），用于提供医疗器械，并免除一千二百亿日圆（约九十二亿港元）的债务。安倍与卡斯特罗还谈到北韩核问题，得到对方回应说「古日一致同意构建无核世界」。古巴是北韩硕果仅存的邦交国之一，日本寻求古巴合作向平壤施压，无疑是战略所需。

紧接到访的李克强表示，中国坚持中古友好的方针不变，中方愿与古方聚焦发展合作，支持古巴工业化进程，开展基础设施等建设规划和工业装备制造业合作，扩大贸易往来和投融资合作。与劳尔会谈之后，两国签署二十多份合作文件，领域涵盖双边经济技术、财政金融、产能合作、信息通讯、环境保护及检验检疫等等。

中国和日本在古巴展开外交角力，谁拥有较佳的优势？从牌面研判，自然是中国占上风，毕竟古巴是西半球唯一的社会主义国家，意识形态更加接近于坚持「中国特色社会主义」的北京政权。尤其重要的是，中国已经是古巴第二大贸易伙伴，「中国制造」随处可见，若然考虑到古巴未来的发展模式，开放改革取得骄人成绩的中国正好是借监对象。简单来说，当一个封闭了半世纪的社会主义国家要迈步向前，尝一尝崛起的滋味，以中国为师是最顺理成章的选择。

反观日本，看在古巴眼里大概只是「美国的盟友」而已，是否与日本亲近，很大程度取决于是否信赖美国。古巴跟美国尽管恢复邦交，彼此重开领事馆，但这就意味着两国不存芥蒂了吗？奥巴马携同妻女访问哈瓦那，一笑泯恩仇了吗？目前来说，言之尚早，离两国之间建立充分的互信，依然有一段漫长且荆棘满布的路，最低限度古巴一定不会同意美国就该国人权问题说三道四。既然古巴与美国的关系仍未全面暖化，那么日本这样一个「美国的盟友」不易取得可观的外交回报。可以断言，古巴对日本会保持戒心，日古关系远远不如中古关系。

当然，国际博弈千变万化，五十年前谁也料不到古巴与美国有破冰的一日；中国模式垂范于哈瓦那之成败得失，端赖北京的外交手腕如何发挥智慧，更要视乎大国崛起的势头能否持续。

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