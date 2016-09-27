港报社评：深圳“蚁房”添乱，显楼市深层矛盾--经济日报9月27日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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有内地房企在深圳推售面积仅65尺的「蚁房」，尺价更堪比港楼，惹舆论譁然。此再次凸显内地楼市陷疯狂，泡沫极凶险，楼价畸高更令蜗居民怨一触即发，为社会稳定埋大炸弹。
正值「金九银十」旺季的内地楼市狂态毕呈，有房企在深圳推售面积仅约65平方尺的「蚁房」，平均尺价达1.3万元人币，售价堪比不少香港新盘，房企仍称售罄。此事惹内地舆论譁然，政府终介入调查，指有关单位与图则不符，涉违法违规，并勒令取消有关交易。
虽然「蚁房」事件或因政府介入而解决，惟此事背后凸显内地楼市的泡沫风险已极度严重、蜗居民怨恐已逼近临界点。
在泡沫风险方面，虽然该「蚁房」的超贵尺价，或仅个别例子，惟新盘尺价动辄要价7千至8千元人币，在深圳以至其他内地一綫城市，比比皆是。有内地代理行曾评估，单是深圳楼市的痛苦指数已远高于香港。若说香港楼价非常高昂，如深圳等内地一綫城市，楼价更是高得非常过分。
此正显示，内地楼市、尤其一綫城市的泡沫已呈疯狂膨胀，为内地经济金融带来极大风险。特别是今年内地信贷资金大量流向房地产领域，逾半新增贷款都是房贷，一旦内地楼市高处不胜寒，出现较明显调整，天量信贷资金势沦呆坏帐，为本已惹来市场高度关注的内地银行资产质素问题，再添重大挫伤，危及金融稳健。
更值得担忧的，是楼市泡沫引发的社会稳定风险，正日益危重。「蚁房」事件在极短时间内惹全国回响，皆因内地蜗居民怨已逼近临界点。民众既不满在楼价疯狂暴涨下，置业安居梦离自己愈来愈遥远；更愤慨楼价猛飈加剧社会不公，就算勤勤恳恳打拼一辈子，收获竟不及炒卖一套楼房。若楼泡继续猛胀，民众怨气恐一触即发，为社会倍添不稳因子。
故对中央而言，既要看到楼市泡沫急剧膨胀，已成内地经济金融重大隐患，更恐令内地社会矛盾更加尖锐，对加招遏楼价狂态，要显示更大决心、更有力手腕，尤其要在金融方面入手，阻截滚滚信贷资金洪流涌入楼市，始有望为炙热楼市稍降温。
楼泡不但是中央须加重视的问题，如「蚁房」般面积极细、楼价极贵的迷你盘，在香港亦大行其道。如何遏抑当前楼价反弹势头，避免推升金融风险与民怨，亦是港府的必答题。
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