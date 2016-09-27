全球金市：金价持稳，美国总统候选人辩论开始市场谨慎情绪弥漫

周二亚洲市场面临各种不确定性，美国总统候选人进行关键的辩论，投资者对股市避而远之，青睐避险债券和日圆。

美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅，逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头，但分析师表示，尽管出现如此剧烈的震荡，新屋销售的总体趋势仍然向好。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，美联储在改革年度压力测试时，将从美国最大的银行寻求更多的资金，同时向规模较小的银行提供一些救济。

日本央行总裁黑田东彦周一表示，他预计央行的公债购买步伐暂时不会急剧增加或减少。

国际货币基金组织(IMF)周一发布的数据显示，8月俄罗斯和哈萨克斯坦的黄金储备继续增加。(完)

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