版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 09:23 BJT

香港个股：汇丰控股发行三批固定利率武士债券，本金总额1,818亿日圆

路透香港9月27日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二称，已发行三批固定利率武士债券，本金总额1,818亿日圆（约140亿港元）。

据公告，三批债券分别为于2021年到期、本金总额581亿日圆高级无担保债券，票息0.45%；于2023年到期的593亿日圆高级无担保债券票息0.842%，于2026年到期的644亿日圆高级无担保债券票息1.207%。

汇丰表示，已申请将债券于爱尔兰交易所上市。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐