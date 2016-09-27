中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均微升，CFETS升至94.13

数 人民币<CNY=PB 6.6646 98 OC> 欧元<EURCNY=P 7.4973 13 BOC> 日圆<JPYCNY=P 6.64 -245 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8593 11.9 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.6416 212 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0853 -28 BOC> 新西兰元<NZDC 4.8467 -172 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.8988 125 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.8754 107 BOC> 加元<CADCNY=P 5.0242 502 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.6192 39.8 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 9.5849 -91 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1927 32 FXS>

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。