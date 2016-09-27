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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 09:33 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月27日至10月4日

路透9月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
  
 公布日期       公布时   公司代码    业绩季度及公司名称
                间                   
 2016年9月27日  BMO      AZZ.N       Q2 2017 AZZ Inc 
 2016年9月27日  BMO      NEOG.OQ     Q1 2017 Neogen Corp 
 2016年9月27日  11:00    FDS.N       Q4 2016 FactSet Research Systems Inc 
 2016年9月27日  AMC      CTAS.OQ     Q1 2017 Cintas Corp
 2016年9月27日  AMC      LNDC.OQ     Q1 2017 Landec Corp
 2016年9月27日  AMC      NKE.N       Q1 2017 耐克公司(Nike)
 2016年9月28日  NTS      WOR.N       Q1 2017 Worthington Industries Inc
 2016年9月28日  BMO      FGP.N       Q4 2016 Ferrellgas Partners LP 
 2016年9月28日  BMO      PAYX.OQ     Q1 2017 Paychex Inc 
 2016年9月28日  BMO      ARTW.OQ     Q3 2016 Art's Way Manufacturing Co Inc 
 2016年9月28日  BMO      ATU.N       Q4 2016 埃森哲(Accenture)
 2016年9月28日  20:30    PRGS.OQ     Q3 2016 Progress Software Corp 
 2016年9月28日  20:30    IDT.N       Q4 2016 IDT Corp 
 2016年9月28日  AMC      PIR.N       Q2 2017 Pier 1 Imports Inc 
 2016年9月28日  AMC      NAUH.OQ     Q1 2017 National American University Holdings Inc 
 2016年9月29日  BMO      PEP.N       Q3 2016 百事可乐(PepsiCo)
 2016年9月29日  BMO      BSET.OQ     Q3 2016 Bassett Furniture Industries Inc 
 2016年9月29日  BMO      CAG.N       Q1 2017 ConAgra Foods Inc 
 2016年9月29日  BMO      CMN.N       Q4 2016 Cantel Medical Corp 
 2016年9月29日  20:15    COST.OQ     Q4 2016 Costco Wholesale Corp 
 2016年9月29日  AMC      AEHR.OQ     Q1 2017 AEHR Test Systems 
 2016年9月29日  AMC      CAMP.OQ     Q2 2017 CalAmp Corp 
 2016年9月29日  AMC                  Q4 2016 Zedge Inc 
 2016年9月30日  NTS      SMIT.OQ     Q1 2017 Schmitt Industries Inc 
 2016年9月30日  BMO      MKC.N       Q3 2016 味好美(McCormick)
 2016年10月3日  AMC      TCS.N       Q2 2016 Container Store Group Inc 
 2016年10月4日  NTS      MU.OQ       Q4 2016 美光(Micron Technology)
 2016年10月4日  NTS      FTDL.PK     Q3 2016 FirsTime Design Ltd 
 2016年10月4日  NTS      BABB.PK     Q3 2016 BAB Inc 
 2016年10月4日  BMO      DRI.N       Q1 2017 Darden Restaurants Inc 
 2016年10月4日  BMO      VLGEA.OQ    Q4 2016 Village Super Market Inc 
 2016年10月4日  AMC      VIVE.OQ     Q3 2016 Viveve Medical Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
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    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 徐文焰)

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