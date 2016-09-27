香港个股：汇丰早盘初段小涨，周一在伦敦回购约1,722万英镑股份

路透香港9月27日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港股价早盘初段小涨，周一在伦敦回购约1,722万英镑的股份。

香港时间09:35，该股升0.52%，报57.65港元；大市恒生指数 升0.13%。

该行今早在联交所的声明称，周一在伦敦买入约301.6万股普通股，按成交量加权平均价每股5.7099英镑计，涉资约1,722.12万英镑。

截至9月26日，汇丰累计回购102,466,270股普通股，金额约5.77亿英镑。该股周一伦敦收报5.692英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)