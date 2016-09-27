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货币新闻 | 2016年 9月 27日 星期二 10:01 BJT

芝加哥期市：大豆价格上涨，因USDA称收割速度慢于分析师预期

以下是0111GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%    两日    30日  RSI
                                                涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            396.50     0.50    +0.13%     -2.04%  410.75  47
    CBOT玉米            329.25     0.25    +0.08%     -2.15%  333.29  44
    CBOT大豆            948.50     3.25    +0.34%     -0.68%  973.22  33
    CBOT稻米              9.70   $0.03    +0.26%     +0.41%   $9.84  52
    美国原油             45.57  -$0.36    -0.78%     +2.45%  $45.75  53
    汇率 
    欧元/美元           $1.125 -$0.001    -0.07%     +0.20%
    美元/澳元           0.7629  -0.001    -0.09%     +0.14%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 李爽)

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