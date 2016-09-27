金属期市：期镍连跌第二日，菲律宾矿场关闭计划受关注

LME期铜 跌0.3%至每吨4,827美元，延续前一日跌势。上海期交所交投最活跃的期铜合约 跌0.3%报每吨37,670元人民币。

在目前这轮环境整顿中，又有十余家菲律宾矿场面临停产危险，其中多数为镍矿项目。当局将在周二宣布进一步的环境检查结果。

菲律宾供应占到中国镍矿石进口的90%以上，如果出现供应中断的迹象，通常都会引发镍价上涨。不过，需求放缓的忧虑也对工业金属的价格构成拖累。(完)

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