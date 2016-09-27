香港个股：诚通发展考虑分拆旅游投资业务于创业板上市，盘初曾涨一成

路透香港9月27日 - 央企中国诚通控股集团于香港的分支--中国诚通发展集团有限公司 称，正考虑建议分拆旅游投资业务于香港创业板独立上市的可行性；其股份周二早盘初段曾涨一成。

据周一晚间的公告，拟分拆业务为海上娱乐服务、度假酒店经营及旅游代理服务。

诚通发展表示，已于周一就建议分拆向联交所提呈建议书，董事会尚未就是否及何时进行建议分拆作出最终决定，亦无法保证联交所将批准建议分拆。

该股今早一度涨10%至0.77港元。香港时间09:44，升幅收窄至4.29%，报0.73港元。（完）

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