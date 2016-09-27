香港个股：瑞安房地产发行2.5亿美元三年期担保优先票据，息率4.375%

路透香港9月27日 - 业务在中国内地的瑞安房地产 周二称，担保子公司发行2.5亿美元三年期优先票据，息率4.375%。

瑞安房地产在联交所的声明称，票据发行之估计所得款项净额约2.46亿美元，拟用于偿还将于短期内到期之现有债务，余额拨付资本开支。

票据发行人为Shui On Development，发行价为本金额的99.653%，于2019年10月5日到期，可选择性赎回，每半年支付一次利息。

票据于新加坡交易所已原则上获得批准上市。渣打银行、美银美林、法国巴黎银行、瑞士信贷及瑞银担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

瑞安房地产主席罗康瑞此前表示，截至今年6月底止已锁定销售额213.25亿元人民币，将进一步刺激下半年业绩。若加上潜在出售部分权益的上海项目，年底前负债率有望由75%降至50%或以下。

香港时间10:16，该股跌0.92%，报2.16港元。（完）

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